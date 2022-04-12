"Это могли быть фосфорные боеприпасы": Минобороны проверяет информацию о применении химоружия в Мариуполе

Министерство обороны Украины проверяет информацию о том, что в понедельник, 11 апреля, российские войска, возможно, применили в Мариуполе химическое оружие. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона.

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Она сказала, что Минобороны проверяет информацию об использовании химоружия.

"Можем о предварительных данных говорить. Есть предположение, что это, возможно, были фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", — сказала Маляр.

Она также отметила, что существует высокий риск применения химического оружия войсками РФ.

Напомним, что вечером 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное вещество.

Люди сразу же начали ощущать первые симптомы отравления, сообщили украинские военные. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.