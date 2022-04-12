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"Це могли бути фосфорні боєприпаси": Міноборони перевіряє інформацію щодо застосування хімзброї в Маріуполі
Міністерство оборони України перевіряє інформацію про те, що у понеділок, 11 квітня, російські війська, можливо, застосували у Маріуполі хімічну зброю. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила у ефірі національного телемарафону.
Вона сказала, що Міноборони перевіряє інформацію щодо використання хімзброї.
"Можемо про попередні дані говорити. Є припущення, що це, можливо, були фосфорні боєприпаси. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", — сказала Маляр.
Вона також зазначила, що є високий ризик застосування хімічної зброї військами РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що увечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому речовину.
Люди одразу почали відчувати перші симптоми отруєння, повідомили українські військові. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.