"Це могли бути фосфорні боєприпаси": Міноборони перевіряє інформацію щодо застосування хімзброї в Маріуполі

Міністерство оборони України перевіряє інформацію про те, що у понеділок, 11 квітня, російські війська, можливо, застосували у Маріуполі хімічну зброю. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила у ефірі національного телемарафону.

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Вона сказала, що Міноборони перевіряє інформацію щодо використання хімзброї.

"Можемо про попередні дані говорити. Є припущення, що це, можливо, були фосфорні боєприпаси. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", — сказала Маляр.

Вона також зазначила, що є високий ризик застосування хімічної зброї військами РФ.

Нагадаємо, що увечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому речовину.

Люди одразу почали відчувати перші симптоми отруєння, повідомили українські військові. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.