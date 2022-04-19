Російські військові застосували хімічну зброю в Ізюмському районі, - депутат місцевої міськради

В Ізюмському районі російські військові зарядили РСЗВ "Град" хімічною речовиною, після чого відкрили вогонь по населеним пунктам Ізюмського району.

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Про повідомляє місцевий депутат Микита Каракай з посилання на власні джерела.

В Ізюмському районі російські військові застосували хімічну зброю. За моїми даними, заряди з речовиною були випущені з РСЗВ "Град". Газ, що утворюється після закликів, стелиться по землі", — написав Каракай у своєму Facebook.

У потерпілих проявилися наступні симптоми: почервоніння очей, нудота, блювання, порушення дихання, непритомність. У них взяли аналізи крові, одяг відправили на експертизу.

Раніше, 11 квітня, повідомлялося, що російські військові скинули на Маріуполь невідому речовину. Пізніше Міністерство оборони України заявило, що перевіряє інформацію щодо застосування хімічної зброї у місті.