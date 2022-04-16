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Російські окупанти планують провести псевдореферендум у Херсоні на початку травня, — Денисова
У Херсоні планують використовувати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти у 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість волевиявлення народу було створено лише картинку для російського телебачення.
Про це заявила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.
«За інформацією свідків, у друкарні Нової Каховки друкують бюлетені для проведення референдуму. Очевидно, що всі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру. Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити весь зв'язок», - зазначила вона.
Денісова додала, що провести «референдум» загарбникам буде складно — населення усієї Херсонщини продовжує виходити на акції проти окупації із гаслами «Херсон – це Україна!», незважаючи на застосування зброї та силовий розгін мітингів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що армія РФ тимчасово окупувала місто Олешки (Херсонська область) та встигла вивісити ворожий прапор на будівлі адміністрації.