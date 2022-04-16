Російські окупанти планують провести псевдореферендум у Херсоні на початку травня, — Денисова

У Херсоні планують використовувати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти у 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість волевиявлення народу було створено лише картинку для російського телебачення.

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Про це заявила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

«За інформацією свідків, у друкарні Нової Каховки друкують бюлетені для проведення референдуму. Очевидно, що всі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру. Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити весь зв'язок», - зазначила вона.

Денісова додала, що провести «референдум» загарбникам буде складно — населення усієї Херсонщини продовжує виходити на акції проти окупації із гаслами «Херсон – це Україна!», незважаючи на застосування зброї та силовий розгін мітингів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що армія РФ тимчасово окупувала місто Олешки (Херсонська область) та встигла вивісити ворожий прапор на будівлі адміністрації.