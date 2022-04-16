Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум в Херсоне в первых числах мая, — Денисова

В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо волеизъявления народа была создана только картинка для российского телевидения.

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Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

«По информации свидетелей, в типографии Новой Каховки печатают бюллетени для проведения референдума. Очевидно, что все протоколы о результатах «голосования» будут подготовлены заранее и завезены в областной центр. Проведение псевдореферендума планируется в период с 1 по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь», — отметила она.

Денисова добавила, что провести «референдум» захватчикам будет сложно — население всей Херсонщины продолжает выходить на акции против оккупации с лозунгами «Херсон – это Украина!», несмотря на применение оружия и силового разгона митингов.

Напомним, ранее стало известно, что армия РФ временно оккупировала город Олешки (Херсонская область) и успела вывесить вражеский флаг на здании администрации.