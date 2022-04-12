РФ принудительно депортировала на свою территорию более 700 тысяч украинцев. Из них 130 тысяч – дети

Российские захватчики с начала войны вывезли на территорию РФ более 700 тысяч украинцев, из которых 130 тысяч – дети, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, сославшись на данные самой РФ. Ежедневно оккупанты депортируют 15-20 тысяч человек. Первый вывоз в феврале – 90 тысяч человек.

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Фильтрационные лагеря действуют в Донецкой области. Там украинцев принуждают к сотрудничеству, узнают их гражданскую позицию, спрашивают о знакомых правоохранителях и т.д.

"Оккупанты вывозили людей из фильтрационных лагерей, подвалов в Мариуполе целыми автобусами, а затем поездами развозят по всей РФ. В частности, в Хабаровский край и на Сахалин", – уточнила она.

Впрочем, заметим, эти данные кардинально отличаются от недавно предоставленных в The Independent. По данным издания, захватчиками было депортировано только около 100 тысяч украинцев: оккупанты переселяют украинцев, которых они вывозят с оккупированных территорий, в Сибирь и за Полярный круг.

Британское издание указывает, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 человек – на Дальний Восток и 7 023 – на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Вместе с тем Денисова сообщила, что оккупанты занимаются банальным рэкетом во временно захваченном Мелитополе. В городе задерживают украинских предпринимателей, проводят обыски в офисах и домах, пытаются обложить "налогом и платами" в пользу РФ.

Эту "плату" принимают наличными и товарами или продуктами.