Відправляють до Сибіру: Росія насильно депортувала близько 100 тисяч українців

Російські окупанти переселяють українців, яких вони вивозять із тимчасово окупованих територій, до Сибіру та за Полярне коло. Близько 100 тисяч людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх будинків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише британське видання The Independent.

За даними офіційних документів, на яке посилається видання, Кремль видав наказ про переселення 95739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль (понад 8850 км) від їхніх будинків.

"В указі наголошувалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "узгоджує розподіл" громадян по "суб'єктах Російської Федерації" і просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб", — цитує видання.

Вказано, що у Кремлі запланували відправку 11 398 осіб у Сибір, 7 218 людей – на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан.

З посиланням на документи The Independent також пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що "українські війська обстрілювали їхнє місто". Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися до України, бо на них чекає переслідування.

Зазначимо, Маріупольська міська рада опублікувала фото листівки, яку отримують депортовані маріупольці.

"От такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять у найдепресивніші регіони Росії. Тепер зрозуміло потворну логіку Путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі, а потім женуть людей у Сибір та на Сахалін. Їм потрібні нові гастарбайтери. Чим це відрізняється від політики Гітлера?" — йдеться у повідомленні.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на свої джерела у військових відомствах РФ повідомили про 674 тисячі людей, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти.

Також у міськраді Маріуполя повідомляли про 20 тисяч українських громадян, які насильно вивезені з припортового міста на територію Росії.