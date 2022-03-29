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Из Мариуполя в Россию принудительно депортировали уже 20 тысяч жителей - мэрия
Российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Как говорится в сообщении горсовета, власти сейчас хотят собрать данные обо всех насильственно вывезенных в одну базу.
В частности, очередным установленным случаем депортации населения стал вывоз более 70 человек из родильного дома №2 в Левобережном районе города - это и медицинский персонал, и пациенты.
"Уже известно о более чем 20 тысячах мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города россии. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными", - отмечают в мэрии
По словам мэра города Вадима Бойченко, Россия ныне нарушает все возможные права человека, что можно сравнить с действиями фашистских войск во время Второй мировой войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", - подчеркнул он.
Отметим также, что ранее Министерство иностранных дел и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляли, что с оккупированных российскими войсками территорий Донецкой и Луганской областей массово принудительно вывозятся на территорию РФ, в частности, дети: их было вывезено по меньшей мере 2,4 тысячи.