Из Мариуполя в Россию принудительно депортировали уже 20 тысяч жителей - мэрия

Российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Как говорится в сообщении горсовета, власти сейчас хотят собрать данные обо всех насильственно вывезенных в одну базу.

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В частности, очередным установленным случаем депортации населения стал вывоз более 70 человек из родильного дома №2 в Левобережном районе города - это и медицинский персонал, и пациенты.

"Уже известно о более чем 20 тысячах мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города россии. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными", - отмечают в мэрии

По словам мэра города Вадима Бойченко, Россия ныне нарушает все возможные права человека, что можно сравнить с действиями фашистских войск во время Второй мировой войны.

"Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", - подчеркнул он.

Отметим также, что ранее Министерство иностранных дел и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляли, что с оккупированных российскими войсками территорий Донецкой и Луганской областей массово принудительно вывозятся на территорию РФ, в частности, дети: их было вывезено по меньшей мере 2,4 тысячи.