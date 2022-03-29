З Маріуполя до Росії примусово депортували вже 20 тисяч жителів – мерія

Російські окупаційні війська примусово вивезли на територію РФ із Маріуполя Донецької області вже понад 20 тисяч мешканців. Як йдеться у повідомленні міськради, влада зараз хоче зібрати дані про всіх насильно вивезених в одну базу.

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Зокрема, черговим встановленим випадком депортації населення стало вивезення понад 70 осіб із пологового будинку №2 у Лівобережному районі міста – це і медичний персонал, і пацієнти.

"Вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли на територію РФ. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими", - зазначають в мерії.

За словами мера міста Вадима Бойченка, Росія нині порушує всі можливі права людини, що можна порівняти із діями фашистських військ під час Другої світової війни.

"Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей до дому", - наголосив він.

Зазначимо також, що раніше Міністерство закордонних справ та уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявляли, що з окупованих російськими військами територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозяться на територію РФ, зокрема, діти: їх було вивезено щонайменше 2,4 тисячі.