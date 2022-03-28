МИД советует депортированным в Россию украинцам связаться с посольствами в соседних с ней странах

Министерство иностранных дел советует украинцам, принудительно вывезенным в Россию, связаться с посольствами Украины в соседних с РФ странах, а также в Турции и Армении, являющимися ближайшими потенциальными транзитными странами возвращения с использованием авиатранспорта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", — сказано в нем.

В министерстве также приводят телефоны и адреса электронной почты соответствующих дипучреждений. При этом в списке присутствует и украинское посольство в Беларуси, предоставляющей России территорию для осуществления военной агрессии против Украины и изгнавшей из страны украинских дипломатов за исключением пяти человек.

Посольство Украины в Эстонии

📞 тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

📧 электронная почта: [email protected], [email protected]



Посольство Украины в Латвии

📞 тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

📧 электронная почта: [email protected]



Посольство Украины в Беларуси

📞тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

📧 электронная почта: [email protected], [email protected]



Посольство Украины в Грузии

📞 тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

📧 электронная почта: [email protected]



Посольство Украины в Азербайджане

📞тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

📧электронная почта: [email protected]



Посольство Украины в Казахстане

📞 тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

📧 электронная почта: [email protected], [email protected]



Посольство Украины в Финляндии

📞тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

📧электронная почта: [email protected]



Посольство Украины в Китае

📞тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

📧электронная почта: [email protected], [email protected]



Посольство Украины в Армении

📞тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

📧 электронная почта: [email protected]



Посольство Украины в Литве

📞тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

📧электронная почта: [email protected], [email protected]



Посольство Украины в Польше

📞тел.: +48 698 608 837

📧электронная почта: [email protected]



Консульство Украины в Гданьске (Польша)

📞тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

📧электронная почта: [email protected]



Посольство Украины в Турции

📞тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

📧электронная почта: [email protected], [email protected]



Отмечается, что указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.

Напомним, что украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский и МИД, уже неоднократно в последние дни заявляли о принудительном вывозе украинцев с оккупированных после 24 февраля территорий, в том числе из оккупированных районов Мариуполя Донецкой области.

В частности, МИД и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляли, что с оккупированных российскими войсками территорий Донецкой и Луганской областей массово принудительно вывозятся на территорию РФ дети: их было вывезено по меньшей мере 2,4 тысячи.