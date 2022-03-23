Беларусь решила выслать большинство украинских дипломатов из страны и закрыть консульство Украины в Бресте

Беларусь приняла решение выслать украинских дипломатов из страны с возможностью оставить лишь пять человек. Об этом говорится в сообщении белорусского Министерства иностранных дел.

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"Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями", — сказано в нем.

Кроме того, "в связи с фактическим отсутствием персонала" белорусской стороной принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте.

Во внешнеполитическом ведомстве, в частности, заявили, что знали о деятельности ряда сотрудников посольства и генерального консульства Украины, "не совместимой с дипломатическим статусом", активность которой якобы лишь нарастала, однако белорусские власти на это реагировали сдержанно, "рассчитывая на благоразумие".

"За гранью нашего понимания находятся недавние действия представителей украинских властей в отношении ни в чем неповинных белорусских граждан, не по своей воле оказавшихся в зоне конфликта, конфискации имущества, хамское обращение с белорусскими дипломатами и членами их семей на КПП "Могилев-Подольский", — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его оценке, все это "циничные попытки разжечь ненависть между народами, перенести политические распри на простых людей", чего белорусские власти никогда не допустят.

Также сообщается, что "в порядке исключения" они разрешили безвизовый въезд в Беларусь из Украины, пребывание и последующий выезд из Беларуси до 15 апреля включительно украинцам и гражданам других стран, пытающимся покинуть зону боевых действий.

"Надеемся, что это упростит безопасное возвращение указанных граждан в страны проживания, позволит многим воссоединиться со своими родственниками как в Беларуси, так и за ее пределами", — добавил Глаз.

В свою очередь украинский МИД уточнил, что выехать из Беларуси предложено было 12 украинским дипломатам. После их отъезда посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без надлежащего ответа, о котором мы сообщим дополнительно... У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", — заявили в ведомстве.

Напомним, что согласно опросу группы "Рейтинг" от 6-8 декабря 2021 года, 48% украинцев назвали Беларусь вражеской страной, хотя еще в апреле 2021 года так считали лишь 22% респондентов.

По опросу, проведенному уже после начала Россией войны в Украине, которое было осуществлено с использованием территории Беларуси, лишь 24% украинцев винят в войне против Украины и власть, и народ Беларуси, а 70% винят лишь власть.