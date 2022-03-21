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Санкции ЕС бьют по Беларуси: три банка отключены от SWIFT

Санкции ЕС бьют по Беларуси: три банка отключены от SWIFT
Фото: ua.depositphotos.com (http://ua.depositphotos.com/

20 марта Банк развития Беларуси, "Белагропромбанк" и банк "Дабрабут" официально отключены от международной финансовой системы SWIFT. 

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Как сообщает Naviny.by, эти финучреждения попали под санкции Европейского Союза. 

 По информации издания, с 20 марта на территории ЕС стало невозможно расплатиться банковскими картами "Белагропромбанка". 

При этом 10 марта в "Белагропромбанке" заявили, что банк продолжит работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций". 

В свою очередь 11 марта в Банке развития Беларуси также назвали отключение от SWIFT "временным". 

В финучреждении заверяют, что "банк принял меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств". 

Напомним, Европейский Союз в рамках введения санкций против РФ за войну в Украине исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.

Санкции Евросоюза к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля. 

При этом запрещены сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

Источник фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Дмитрий Нарожный