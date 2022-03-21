Санкции ЕС бьют по Беларуси: три банка отключены от SWIFT

20 марта Банк развития Беларуси, "Белагропромбанк" и банк "Дабрабут" официально отключены от международной финансовой системы SWIFT.

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Как сообщает Naviny.by, эти финучреждения попали под санкции Европейского Союза.

По информации издания, с 20 марта на территории ЕС стало невозможно расплатиться банковскими картами "Белагропромбанка".

При этом 10 марта в "Белагропромбанке" заявили, что банк продолжит работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций".

В свою очередь 11 марта в Банке развития Беларуси также назвали отключение от SWIFT "временным".

В финучреждении заверяют, что "банк принял меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств".

Напомним, Европейский Союз в рамках введения санкций против РФ за войну в Украине исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.

Санкции Евросоюза к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля.

При этом запрещены сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

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