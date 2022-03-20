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Финансы
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Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка России

Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка России

Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка России. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

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По его словам, Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро и счета частных лиц из России на 50 млрд евро.

Кроме того, была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро. Она принадлежала примерно 30 гражданам РФ, попавшим под санкции.

Напомним, 7 марта США и Евросоюз полностью прекратили поставлять в Россию доллары и евро.

Новые ограничения усложнят Центробанку РФ продажу золота и ценных бумаг с целью привлечения валюты для новых интервенций. Теперь у РФ можно купить валюту только на «черном» рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.

28 февраля, в соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

Автор:
Степан Крьока