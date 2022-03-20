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Франція заморозила 22 млрд євро активів Центробанку Росії
Франція заморозила 22 млрд. євро активів Центробанку Росії. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на міністра економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мера.
За його словами, Франція заморозила активи ЦБ Росії на суму 22 млрд євро та рахунки приватних осіб з Росії на 50 млрд євро.
Крім того, було заморожено нерухомість загальною вартістю 500 млн євро. Вона належала приблизно 30 громадян РФ, які потрапили під санкції.
Нагадаємо, 7 березня США та Євросоюз повністю припинили постачати до Росії долари та євро.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нові обмеження ускладнять Центробанку РФ продаж золота та цінних паперів з метою залучення валюти для нових інтервенцій. Тепер у РФ можна купити валюту лише на «чорному» ринку. Різниця між реальним та офіційним курсом рубля становить 35%.
28 лютого, відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT і заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.