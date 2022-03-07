США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными

США и Евросоюз полностью прекратили поставлять в Россию доллары и евро. Теперь наличные можно купить только на черном рынке.

7 марта США и Евросоюз прекратили поставлять в Россию доллары и евро. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационный безопастности.

Запрет на ввоз евро в Россию не применяется, если "это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними".

Новые ограничения усложнят Центробанку РФ продажу золота и ценных бумаг с целью привлечения валюты для новых интервенций. Теперь у РФ можно купить валюту только на «черном» рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.