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Экономика
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США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными

США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными

США и Евросоюз полностью прекратили поставлять в Россию доллары и евро. Теперь наличные можно купить только на черном рынке.

7 марта США и Евросоюз прекратили поставлять в Россию доллары и евро.  Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и  информационный  безопастности. 

Запрет на ввоз евро в Россию не применяется, если "это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними".

Новые ограничения усложнят Центробанку РФ продажу золота и ценных бумаг с целью привлечения валюты для новых интервенций. Теперь у РФ можно купить валюту только на «черном» рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.