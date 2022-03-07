США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою

США та Євросоюз повністю припинили постачати до Росії долари та євро. Тепер готівку можна купити лише на чорному ринку.

7 березня США та Євросоюз припинили постачати до Росії долари та євро. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Заборона на ввезення євро в Росію не застосовується, якщо "це необхідно для особистого використання фізичними особами, що подорожують до Росії, або найближчими членами їхніх сімей, що подорожують із ними".

Нові обмеження ускладнять Центробанку РФ продаж золота та цінних паперів з метою залучення валюти для нових інтервенцій. Тепер у РФ можна купити валюту лише на «чорному» ринку. Різниця між реальним та офіційним курсом рубля становить 35%.