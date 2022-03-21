Санкції ЄС б'ють по Білорусі: три банки відключено від SWIFT

20 березня Банк розвитку Білорусі, "Білагропромбанк" та банк "Дабрабут" офіційно відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.

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Як повідомляє Naviny.by, ці фінустанови потрапили під санкції Європейського Союзу.

За інформацією видання, з 20 березня на території ЄС стало неможливо розплатитися банківськими картками " Белагропромбанку".

При цьому 10 березня у " Білагропромбанку " заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".

У свою чергу 11 березня у Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT "тимчасовим".

У фінустанові запевняють, що "банк вжив заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Нагадаємо, Європейський Союз у рамках запровадження санкцій проти РФ за війну в Україні виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.

Санкції Євросоюзу до активів Центробанку РФ та відключення частини російських фінустанов від SWIFT вдарили по курсу рубля.

У цьому заборонені угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами за Центральний банк РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com