Беларусь разрешила перевозить по своей железной дороге российские ракеты

Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой. Условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами. В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся главные части ракет "Точка-У, реактивные снаряды РСЗО "Град", "Смерч", квазибаллистические и крылатые ракеты "Искандеров"", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что кроме опасности детонирования, есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти.

"В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать. Белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчёркивают в Центре противодействия дезинформации.

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"

Также президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Беларуси и рассказал, как Россия напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же из этой страны запускают ракеты по Украине.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.