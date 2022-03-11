Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Умови перевезення не відповідають правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"При цьому умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це може призвести до вибухів з численними жертвами. Зокрема, у напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться головні частини ракет "Точка-У, реактивні снаряди РСЗВ "Град", "Смерч", квазібалістичні та крилаті) ракети "Іскандерів"", – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що крім небезпеки детонування є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі.

"У цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство має вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Перевізні російські боєприпаси також стають учасниками злочину", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!"

Також президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Білорусі та розповів, як Росія напала на Україну, у тому числі з території РБ. Тепер із цієї країни запускають ракети по Україні.

Раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.