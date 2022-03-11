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Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети
Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Умови перевезення не відповідають правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
"При цьому умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це може призвести до вибухів з численними жертвами. Зокрема, у напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться головні частини ракет "Точка-У, реактивні снаряди РСЗВ "Град", "Смерч", квазібалістичні та крилаті) ракети "Іскандерів"", – йдеться у повідомленні.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що крім небезпеки детонування є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство має вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Перевізні російські боєприпаси також стають учасниками злочину", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.
Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!"
Також президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Білорусі та розповів, як Росія напала на Україну, у тому числі з території РБ. Тепер із цієї країни запускають ракети по Україні.
Раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.