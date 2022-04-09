С оккупированных территорий в Россию депортировали 674 тысячи украинцев – Денисова

Российские оккупанты наращивают объемы принудительной депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, российские СМИ со ссылкой на свои источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети. Только накануне было вывезено 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.

Как отметила Денисова, в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда горожан на территорию России, где якобы будут созданы благоприятные и гостеприимные условия.

"Вместо этого людей ждут долгие и унизительные процедуры фильтрации – отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет – под нее попадают все граждане от 18 лет, независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию через проукраинскую позицию, исчезают", – написала омбудсмен.

В частности, по информации Денисовой, в Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и выбор регионов для последующего проживания.

"Все они экономически депрессивны – Томск, Тамбов, Астрахань и другие. По информации мэрии Мариуполя, российские оккупанты принудительно вывезли из города 31 тысячу человек", – сообщила Денисова.

Ранее в горсовете Мариуполя сообщали о 20 тысяч украинских гражданах, насильно вывезенных из припортового города на территорию России.

Кроме этого, как рассказала омбудсмен, российские военные депортировали в РФ жителей Рубежного Луганской области.

"Сначала около 100 украинцев хотели вывезти поездом в Курск, но в конце концов их увезли в Ленинградскую область. Свидетели сообщают, что предыдущий поезд с 300 гражданами Украины отправился в Сибирь", – проинформировала Денисова.

Она подчеркнула, что РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – заявила Денисова.

Ранее омбудсмен проинформировала, что встретилась с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, внимание которой обратила, в частности, на депортацию оккупационными войсками населения Украины в РФ.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.

Источник фото: ua.depositphotos.com