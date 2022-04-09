З окупованих територій до Росії депортували 674 тисячі українців – Денисова

Російські окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців із тимчасово окупованих територій.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, російські ЗМІ з посиланням на свої джерела у військових відомствах РФ рапортують про 674 тисячі людей, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей.

Як зазначила Денисова, у Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду городян на територію Росії, де нібито буде створено сприятливі та гостинні умови.

"Натомість людей чекають довгі та принизливі процедури фільтрації – відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї потрапляють усі громадяни віком від 18 років, незалежно від статі. зникають", – написала омбудсмен.

Зокрема, за інформацією Денисової, у Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання.

"Всі вони економічно депресивні – Томськ, Тамбов, Астрахань та інші. За інформацією мерії Маріуполя, російські окупанти примусово вивезли із міста 31 тисячу людей", – повідомила Денисова.

Раніше у міськраді Маріуполя повідомляли про 20 тисяч українських громадян, насильно вивезених із припортового міста на територію Росії.

Окрім цього, як розповіла омбудсмен, російські військові депортували до РФ мешканців Рубіжного Луганської області.

"Спочатку близько 100 українців хотіли вивезти поїздом до Курська, але врешті-решт їх відвезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній поїзд із 300 громадянами України відправився до Сибіру", – поінформувала Денисова.

Вона наголосила, що РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення чи депортацію осіб із окупованої території.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - заявила Денисова.

Раніше омбудсмен поінформувала, що зустрілася з верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет, увагу якої звернула, зокрема, на депортацію окупаційними військами населення України до РФ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан .

Джерело фото: ua. depositphotos. com