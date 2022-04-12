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Отправляют в Сибирь и Заполярье: Россия насильно депортировала около 100 тысяч украинцев
Российские оккупанты переселяют украинцев, которых они вывозят с временно оккупированных территорий, в Сибирь и за Полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.
Об этом пишет британское издание The Independent.
По данным официальных документов, на которое ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.
"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине" Российская Федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъекты Российской Федерации" и просила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", — цитирует издание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей — на Дальний Восток и 7 023 — на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Со ссылкой на документы The Independent также пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город". Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их якобы ждет преследование.
Отметим, Мариупольский городской совет опубликовал фото листовки, которую получают депортированные мариупольцы.
"Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России. Теперь понятна мерзкая логика Путина. Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море, а затем гонят людей в Сибирь и на Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем же это отличается от политики Гитлера?" — говорится в сообщении.
Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники в военных ведомствах РФ сообщили о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети.
Также в горсовете Мариуполя сообщали о 20 тысяч украинских граждан, насильно вывезенных из припортового города на территорию России.