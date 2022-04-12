Отправляют в Сибирь и Заполярье: Россия насильно депортировала около 100 тысяч украинцев

Российские оккупанты переселяют украинцев, которых они вывозят с временно оккупированных территорий, в Сибирь и за Полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.

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Об этом пишет британское издание The Independent.

По данным официальных документов, на которое ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.

"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине" Российская Федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъекты Российской Федерации" и просила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", — цитирует издание.

Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей — на Дальний Восток и 7 023 — на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Со ссылкой на документы The Independent также пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город". Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их якобы ждет преследование.

Отметим, Мариупольский городской совет опубликовал фото листовки, которую получают депортированные мариупольцы.

"Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России. Теперь понятна мерзкая логика Путина. Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море, а затем гонят людей в Сибирь и на Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем же это отличается от политики Гитлера?" — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники в военных ведомствах РФ сообщили о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети.

Также в горсовете Мариуполя сообщали о 20 тысяч украинских граждан, насильно вывезенных из припортового города на территорию России.