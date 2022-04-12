РФ примусово депортувала на свою територію понад 700 тисяч українців. З них 130 тисяч – діти

Російські загарбники з початку війни вивезли на територію РФ більше 700 тисяч українців, з яких 130 тисяч – діти, повідомила омбудсмен Людмила Денісова, пославшись на дані самої РФ. Щодня окупанти депортують 15-20 тисяч людей. Перше вивезення у лютому – 90 тисяч осіб.

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Фільтраційні табори діють у Донецькій області. Там українців змушують до співпраці, дізнаються про їхню громадянську позицію, знайомих правоохоронців тощо.

"Окупанти вивозили людей з фільтраційних таборів, підвалів у Маріуполі цілими автобусами, а потім потягами розвозили по всій РФ. Зокрема, у Хабаровський край і на Сахалін", – уточнила вона.

Втім відмітимо, ці дані кардинально різняться з тими, що нещодавно надали у The Independent. За даними видання, загарбниками було депортовано тільки близько 100 тисяч українців: окупанти переселяють українців, яких вони вивозять з окупованих територій, до Сибіру та за Полярне коло.

Британське видання вказує, що у Кремлі запланували відправку 11 398 осіб у Сибір, 7 218 людей – на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан.

Разом з тим Денісова повідомила, що окупанти займаються банальним рекетом у тимчасово захопленому Мелітополі. В місті затримують українських підприємців, проводять обшуки в офісах та домівках, намагаються обкласти "податком та платами" на користь РФ.

Цю "плату" приймають готівкою та товарами або продуктами.