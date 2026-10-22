Машини старіють, світові бренди пішли: російський авторинок рухається за "кубинським сценарієм"

Російський авторинок рухається за "кубинським сценарієм": автомобілі старіють, а після здешевлення переходять із великих міст до регіонів. На тлі виходу світових брендів нові моделі на ринку переважно представлені китайськими виробниками.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

"Кубинський сценарій"

На Стратегічному форумі автоіндустрії старший керуючий директор Сбєрбанку РФ Михайло Матовніков заявив, що авторинок РФ рухається за "кубинським сценарієм", коли автомобілі експлуатують десятиліттями. На запитання, чи може така модель скластися в Росії до 2030 року, він відповів: "У певному сенсі ми вже там".

На Кубі після революції 1959 року та торговельного ембарго США стало складніше отримувати американські автомобілі й запчастини. Через це власники десятиліттями ремонтували старі машини, зокрема випущені ще у 1950-х роках.

У Росії старі автомобілі поширюються інакше: після падіння ціни на вторинному ринку вони переміщуються з великих міст до регіонів. Нові машини частіше продаються у найбільших містах, тоді як у Поволжі та Центральній Росії поширені російські марки. За Уралом і в Сибіру значну роль відіграють автомобілі азійських виробників. Окремими великими ринками вживаних машин є Далекий Схід і Північний Кавказ.

Китайські марки замість світових брендів

Після початку повномасштабної війни проти України російський ринок залишили Audi, Mercedes-Benz, BMW, Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Nissan та інші міжнародні виробники. Серед помітних гравців залишилися російські марки, зокрема АвтоВАЗ, ГАЗ і УАЗ, а також китайські бренди.

На заводах, які залишили іноземні виробники, почали збирати автомобілі під марками "Москвич" і "Волга" з китайських машинокомплектів. "Москвич" створили на основі моделей JAC Motors, а "Волгу" — на основі автомобілів Changan.

Таким чином, російський авторинок стикається одночасно зі старінням автопарку, відходом багатьох світових брендів і зростанням ролі китайських виробників. Чи перетвориться ця тенденція на масову експлуатацію автомобілів протягом десятиліть, залежатиме, зокрема, від доступності нових машин, запчастин і ремонту.

Нагадаємо, у Росії почали масово закриватися автодилери. За перші вісім місяців року з ринку пішли майже 1,8 тисячі компаній, тоді як зареєстрували нових трохи більше тисячі.