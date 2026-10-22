Российский авторынок двигается по "кубинскому сценарию": автомобили стареют, а после удешевления переходят из крупных городов в регионы. На фоне выхода мировых брендов новые модели на рынке представлены преимущественно китайскими производителями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

"Кубинский сценарий"

На Стратегическом форуме автоиндустрии старший управляющий директор Сбербанка РФ Михаил Матовников заявил, что автор инок РФ двигается по "кубинскому сценарию", когда автомобили эксплуатируют десятилетиями. На вопрос, может ли такая модель сложиться в России до 2030 года, он ответил: "В известном смысле мы уже там".

На Кубе после революции 1959 г. и торгового эмбарго США стало сложнее получать американские автомобили и запчасти. Поэтому владельцы десятилетиями ремонтировали подержанные машины, в частности выпущенные еще в 1950-х годах.

В России подержанные автомобили распространяются иначе: после падения цены на вторичном рынке они перемещаются из крупных городов в регионы. Новые машины чаще продаются в крупнейших городах, в то время как в Поволжье и Центральной России распространены русские марки. За Уралом и Сибири значительную роль играют автомобили азиатских производителей. Отдельными крупными рынками подержанных машин являются Дальний Восток и Северный Кавказ.

Китайские марки вместо мировых брендов

После начала полномасштабной войны против Украины российский рынок покинули Audi, Mercedes-Benz, BMW, Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Nissan и другие международные производители. Среди заметных игроков остались российские марки, в частности, АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ, а также китайские бренды.

На заводах, покинувших иностранные производители, начали собирать автомобили под марками "Москвич" и "Волга" из китайских машинокомплектов. "Москвич" создали на основе моделей JAC Motors, а "Волгу" - на основе автомобилей Changan.

Таким образом, российский авторынок сталкивается одновременно со старением автопарка, уходом многих мировых брендов и ростом роли китайских производителей. Превратится ли эта тенденция в массовую эксплуатацию автомобилей в течение десятилетий, будет зависеть, в частности, от доступности новых машин, запчастей и ремонта.

Напомним, в России начали массово закрываться автодилеры. За первые восемь месяцев года с рынка ушли почти 1,8 тысяч компаний, тогда как зарегистрировали новых чуть более тысячи.