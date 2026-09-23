В России тысячи автодилеров массово закрывают бизнес: рынок стремительно сокращается

В России начали массово закрываться автодилеры. За первые восемь месяцев года с рынка ушли почти 1,8 тысяч компаний, тогда как зарегистрировали новых чуть более тысячи. В результате количество закрытых предприятий превысило новые открытия более чем на 40%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Сокращение задело ключевые регионы страны, в частности Москву, Подмосковье, Татарстан, а также Краснодарский и Приморский края. В то же время, небольшое увеличение количества дилеров зафиксировали только в нескольких республиках и регионах.

Китайские бренды не спасают

Сложная ситуация в отрасли обусловлена падением потребительского спроса и высокими процентными ставками по автокредитам. Эксперты отмечают, что спад на рынке будет продолжаться, а выстоять смогут только самые крупные игроки, способные диктовать свои условия производителям.

После массового ухода европейских, японских и корейских марок, дилеры пытались переориентироваться на российские и китайские бренды.

Однако многие дилерские центры китайских марок, не сумевшие закрепиться на рынке, сейчас сворачивают свою деятельность.

Автодилеры массово сворачивают бизнес

Многие компании пытались продать свой бизнес из-за финансовых затруднений, однако желающих приобрести активы на рынке нет.

На экономику дилеров негативно повлияли снижение продаж, высокая стоимость финансирования и избыточные товарные запасы. Несмотря на то, что спрос начал постепенно восстанавливаться, его объемов недостаточно для компенсации предыдущего ущерба.

Участники рынка прогнозируют, что менее эффективные компании продолжат закрываться, объединяться или передавать свои контракты крупным операторам.

Ранее сообщалось, что проект роскошных автомобилей Aurus, который пропагандисты РФ называют "российским Rolls-Royce", попал в глубокий кризис. Производство на заводе в Елабуге приостановлено.