Даже Ким Чен Ын не захотел: российский проект роскошных автомобилей Aurus провалился

Проект роскошных автомобилей Aurus, который пропагандисты РФ называют "российским Rolls-Royce", попал в глубокий кризис. Производство на заводе в Елабуге приостановлено.

Почему произошел провал?

По данным польского издания, официально это называют "инвентаризацией", но рыночные показатели свидетельствуют об отсутствии новых заказов. В настоящее время задолженность завода превышает 80 миллионов евро.

Стоимость одного автомобиля Aurus составляет от 50 до 70 миллионов рублей (около 900 тыс. долларов). Основными заказчиками выступили государственные структуры и ведомства, тогда как для частных лиц автомобиль оказался недоступен из-за высокой цены. Экспортные планы также провалились, интерес за границей был незначительным.

По сообщениям, даже Ким Чен Ын, получивший Aurus в подарок от Путина, совершил только короткую поездку на нем, а позже вернулся в Mercedes-Maybach.

Техническая зависимость

Несмотря на заявления о локализации, ключевые узлы автомобиля основываются на импортных технологиях. Гибридную трансмиссию разрабатывали инженеры Porsche, а значительная часть электронных систем и компонентов поставлялась немецким концерном Bosch. После выхода западных автомобильных компаний с российского рынка в 2022 году из-за агрессии против Украины, стабильная поставка этих деталей прекратилась.

Изменение стратегии финансирования

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что государственное финансирование проекта будет сокращено. Денежные средства, которые раньше предназначались для развития бренда Aurus, теперь перенаправят на разработку местных компонентов для электромобилей и гибридных транспортных средств. В настоящее время проект официально находится в статусе временной приостановки.

Об Aurus

Aurus – официальное название специально разработанного семейства автомобилей для публичных поездок высшего руководства РФ. При разработке проект назывался "Кортеж". Является аналогом ЗИЛ-41045 и Rolls-Royce. Модельный ряд включает; седан, внедорожник, микроавтобус , а также два лимузина – обычный и бронированный. Лимузины оборудованы 4,4-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем суммарной мощностью 660 л.с., крутящим моментом 1000 Нм.

Все права на конструкцию машин и их агрегатов принадлежат ООО "Аурус". Летом 2025 года контрольную долю (51%) у компании приобрела структура "Газпрома" - ООО "Газпром тех".

