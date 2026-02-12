Lexus, Mercedes, BMW и Toyota поставляются в Россию серыми схемами, несмотря на запрет — Reuters

Россия продолжает получать автомобили западных брендов через Китай, несмотря на санкции и официальные заявления производителей о прекращении поставок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Как работает схема

По данным издания, десятки тысяч машин от японских Toyota и Mazda до немецких моделей класса люкс экспортируются в РФ в рамках схем так называемого серого рынка. Часть автомобилей производят в Китае на совместных предприятиях международных компаний, другие завозят туда из третьих стран, а уже оттуда переправляют в Россию.

Распространенной практикой стало оформление новых автомобилей как подержанных. Дилеры в Китае регистрируют машины как проданные на внутреннем рынке, после чего переклассифицируют их и экспортируют.

"Таким образом легче экспортировать", - объяснила Чжан Ай Цзюнь, бывшая экспортерка автомобильной компании в провинции Сычуань.

По данным российской аналитической компании Autostat, импорт из Китая занимает все большую долю среди всех западных и японских автомобилей, зарегистрированных в РФ. С 2023 года количество таких машин, произведенных в Китае, выросло более чем вдвое.

В 2025 году они составляют почти половину из около 130 тысяч автомобилей брендов из введенных санкций.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине в России было продано более 700 тысяч автомобилей иностранных брендов из стран, официально ограничивших сотрудничество с РФ.

Директор московского автосалона "Панавто-Запад" Дмитрий Зазулин признал, что спрос на западные марки сохраняется.

"Многие клиенты хотят покупать и ездить на автомобилях исключительно западных брендов, таких как Mercedes. Однако на данный момент мы можем ввозить их только через параллельные каналы", — отметил он.

Данные Autostat показали, что в прошлом году в России было зарегистрировано около 47 000 новых автомобилей BMW, Mercedes, Volkswagen, Lexus, Audi, Porsche и Skoda.

Что говорят автопроизводители

В Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen заявили, что запретили экспорт автомобилей в Россию и пытаются предотвращать несанкционированные поставки. В то же время, компании признали, что контролировать дальнейшее движение машин сложно.

В BMW подчеркнули, что если автомобили попадают в РФ из-за серого импорта, то "это происходит вне их сферы влияния — и тоже явно против их воли".

Эксперт по санкционному праву Себастиан Беннинк отметил, что полностью перекрыть такие схемы практически невозможно.

"Существует так много способов обойти санкции, что почти невозможно предотвратить попадание определенных автомобилей в Россию", - отметил он.

Reuters резюмирует, что таким образом, несмотря на формальные ограничения, российский рынок продолжает получать доступ к иномарок через сложные цепи посредников и параллельный импорт.

Как мировые бренды вышли из российского рынка

После начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их несколько лет.

В декабре сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить обратно свой бывший завод в Санкт-Петербурге, продавшийся после начала войны за 10 тысяч рублей (примерно $100).

Hyundai стала не единственной компанией, потерявшей свои заводы и производства в России.

Японский Mazda Motor также потеряла такое право. Она не выкупила 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz имеют опционы на обратный выкуп, срок действия которых истекает в период с 2027 по 2029 год. Toyota и Volkswagen продали свои активы без права обратного выкупа.