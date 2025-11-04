Mazda потеряла право выкупить свой завод в РФ, который продали за один евро

Японская компания Mazda Motor не сможет выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России после того, как не воспользовалась опционом на обратный выкуп.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Sollers, бывшего российского партнера японской автомобильной компании.

В заявлении говорится, что группа не получала от Mazda никаких предложений или запросов о реализации опциона, и не видит в этом необходимости в текущих условиях.

Reuters напоминает, что после начала войны в Украине мировые автопроизводители массово уходили с российского рынка. Покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota. Автопроизводители продавали свои активы местным компаниям за символические суммы, сохранив возможность выкупить их несколько лет.

Доля Mazda в совместном предприятии, собиравшем легковые автомобили во Владивостоке, была продана компании Sollers за один евро в октябре 2022 года с опционом на обратный выкуп за ту же сумму в течение трех лет.

Завод во Владивостоке перезапустили в 2023 году. Пока там производят автобусы под брендом Sollers.

Reuters подчеркивает, что Mazda стала первым иностранным автоконцерном, потерявшим право выкупить свой российский завод. Следующим может стать Hyundai уже в январе 2026 года.

До этого немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz закрыл соглашение о продаже завода "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", расположенного под Москвой и также покинувшего рынок РФ.

Напомним, в июле-сентябре 2025 года произошло одно из рекордных количеств ликвидаций иностранных бизнесов в России с начала полномасштабного вторжения.