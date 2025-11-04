Запланована подія 2

Mazda втратила право викупити свій завод в РФ, який продали за один євро

Mazda
Mazda першою з іноземних автоконцернів втратила право викупити свій завод у РФ / Depositphotos

Японська компанія Mazda Motor не зможе викупити свою 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у Росії після того, як не скористалася опціоном на зворотний викуп.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на Sollers, колишнього російського партнера японської автомобільної компанії.

У заяві йдеться про те, що група не отримувала від Mazda жодних пропозицій або запитів про реалізацію опціону, і не бачить у цьому необхідності в поточних умовах.

Reuters нагадує, що після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.

Частка Mazda у спільному підприємстві, яке збирало легкові автомобілі у Владивостоці, було продано компанії Sollers за один євро у жовтні 2022 року з опціоном на зворотний викуп за ту саму суму протягом трьох років. 

Завод  у Владивостоці перезапустили у 2023 році. Наразі там виробляють автобуси під брендом Sollers.

Reuters підкреслює, що Mazda стала першим іноземним автоконцерном, який втратив право викупити свій російський завод. Наступним може стати Hyundai вже у січні 2026 року.

До цього німецький автовиробник Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", що розташований під Москвою і також покинув ринок РФ. 

Нагадаємо, у липні-вересні 2025 року відбулася одна з рекордних кількостей ліквідацій іноземних бізнесів у Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Автор:
Світлана Манько