Росія розробляє план конфіскації іноземних активів: Путін підписав указ

У Кремлі різко відреагували на ініціативу європейських лідерів надати Україні кредит на $165 млрд, використовуючи прибутки або гарантії від заморожених російських активів, і планують націоналізувати та продати активи, що належать іноземним компаніям в РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовника агентства, близького до уряду, Росія може націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи в рамках нового механізму приватизації у відповідь на будь-які кроки Європи щодо вилучення російських активів за кордоном.

Так, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав указ, який дозволяє проводити прискорений продаж держактивів у особливому порядку. За словами людини, знайомої із ситуацією, указ покликаний прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних.

Якщо Євросоюз почне заарештовувати російські активи, Москва може відповісти на симетричні заходи, додав співрозмовник Bloomberg.

Сотні західних компаній, що працюють у різних секторах – від банківської справи до виробництва споживчих товарів, як і раніше, працюють у Росії, серед них UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International, PepsiCo Inc та Mondelez International Inc.

Досі Росія утримувалась від націоналізації активів міжнародних корпорацій, зазначає Bloomberg. Натомість вона взяла деякі компанії під тимчасове управління, перш ніж організувати їх продаж кращим покупцям із суттєвими знижками.

Вже зараз Росія переводить прибутки від західних компаній на спеціальні рахунки, з яких виведення коштів можливе лише з дозволу уряду.

Репараційне використання російських активів

Європейська комісія, зі свого боку, просуває ідею так званої "репараційної позики", яка не передбачає повного вилучення російських активів і буде повернута лише у випадку, якщо Росія компенсує завдані Україні збитки.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

13 червня 2024 року на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.