Макрон виступив проти конфіскації російських активів: порушує міжнародне право та спровокує хаос

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ідея конфіскації заморожених російських активів суперечить міжнародному праву та може стати "початком повного хаосу".

Як пише Delo.ua, про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Європа не конфіскуватиме російські заморожені активи

"Щодо заморожених активів, ми всі дуже віддані дотриманню міжнародних правил. І ви не можете конфіскувати ці активи у центрального банку навіть у такій ситуації. Я вважаю, що це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право. Тому що саме в цьому наша проблема всюди", - наголосив Макрон.

За його словами, Франція залишатиметься "передбачуваною" та не робитиме неможливих речей із замороженими активами.

"Якщо ми говоримо про Близький Схід, якщо ми говоримо про ситуацію в Україні — коли деякі країни починають не поважати міжнародні закони і коли ми виявляємося недостатньо сильними, це початок повного хаосу. Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані і не будемо робити неможливі речі з цими замороженими активами", — підкреслив Макрон.

Посилити санкційний тиск на Росію

Президент Франції наполягає на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію з одночасним пошуком шляхів повернення її до процесу мирних переговорів.

Макрон переконаний, що міжнародна спільнота повинна застосовувати точкові механізми впливу, щоб змусити Росію припинити бойові дії на території України та відновити дипломатичний діалог.

Конфіскація заморожених активів РФ

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Протягом тривалого часу союзники України обговорювали можливість використання заморожених активів для відновлення країни після війни.

Україна повідомила західним партнерам, що надання їй лише відсотків з заморожених російських активів буде недостатнім для покриття збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати самі активи в повному обсязі.

13 червня 2024 року на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.