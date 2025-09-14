ЄС розглядає новий механізм для спрямування заморожених російських активів Україні

Європейська комісія розробила нову схему, яка дозволить спрямовувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України без прямої конфіскації. Замість цього Київ отримає фінансування у вигляді репараційних кредитів, забезпечених борговими розписками ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рolitico.

За словами чиновників, ідея була представлена заступникам міністрів фінансів країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі. Вона викликала зацікавлення, але остаточних рішень ще не ухвалено.

Суть пропозиції полягає у використанні депозитів, що формуються з відсотків на заморожені російські активи у Європейському центральному банку. Ці кошти пропонується обмінювати на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном, які фінансуватимуть кредити для України.

"Україна поверне позику лише після того, як Росія сплатить репарації. Ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи ідею в Європарламенті.

Наразі у ЄС заморожено близько 200 млрд євро російських активів, більшість з яких зберігається у кліринговій компанії Euroclear, що базується в Брюсселі.

Досі відсотки від цих коштів використовувалися для погашення кредиту G7 на суму 45 млрд євро, однак тепер ЄС шукає нові способи їх використання, враховуючи дефіцит українського бюджету у 2025 році, який сягне близько 8 млрд євро.

Бельгійська влада та Euroclear раніше застерігали, що безпосереднє використання самих активів може спричинити юридичні ризики. Саме тому пропозиція Єврокомісії вважається "юридично креативною" спробою забезпечити Україні додаткове фінансування, уникаючи ризику міжнародних судових позовів.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі €1 млрд у межах програми ERA Loans, наданого за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.