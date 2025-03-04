ЄС розглядає €200 млрд заморожених активів РФ як гарантію миру для України – FT

Найбільші європейські країни підтримують ідею конфіскації понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, розробляючи плани угоди про припинення вогню в Україні.

Про це пише Financial Times.

В матеріалі йдеться, що Франція та Німеччина, які тривалий час виступали проти арешту російських активів, які зберігаються в ЄС, тепер обговорюють з Великою Британією та іншими країнами способи їх використання. Французькі чиновники обговорили пропозицію для європейських столиць конфіскувати активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні.

Припинення вогню розглядається як інструмент, що змусить Росію до переговорів та забезпечить гарантії для Києва. Переговори відбуваються на тлі хвилі європейських дипломатичних зусиль на чолі з Францією та Великобританією щодо розробки мирного плану для України. Це сталося після рішення президента США Дональда Трампа розпочати двосторонні переговори з Москвою для припинення війни.

Заморожені активи РФ

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році союзники з G7 заморозили близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії, нагадує видання. Переважна більшість з них – близько 190 млрд євро – розміщені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід, отриманий від цих активів — переважно готівкою та державними облігаціями — використовується для погашення країнами Великої сімки позик Україні на суму 50 мільярдів доларів, але базові активи не торкаються.

Країни, включаючи Україну, Польщу та країни Балтії, давно наполягали на арешті базових активів, але ключові столиці, включаючи Берлін, Париж і Брюссель, раніше відмовилися через побоювання, що арешт державного майна створить прецедент у міжнародному праві.

Відновлення України після війни

За попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання уряду і Єврокомісії 25 лютого.

Раніше Delo.ua писало, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів у Європі для післявоєнного відновлення України. Однак Москва наполягає, що частина коштів має бути використана на територіях, які перебувають під її контролем.