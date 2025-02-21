РФ готова віддати свої $300 млрд заморожених активів на відновлення України, але є умова - ЗМІ

Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів у Європі для післявоєнного відновлення України. Однак Москва наполягає, що частина коштів має бути використана на територіях, які перебувають під її контролем.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три джерела.

Ця пропозиція з’явилася на тлі перших особистих переговорів між представниками США та Росії, які відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії. Очікується, що президенти Дональд Трамп і Володимир Путін можуть зустрітися найближчим часом.

Обговорення цього питання між Москвою та Вашингтоном перебуває на початковій стадії, і Кремль наразі відмовляється від офіційних коментарів.

Водночас джерела повідомляють, що Росія може погодитися передати до двох третин своїх резервів для відновлення України, за умови гарантій відповідальності та використання частини коштів на підконтрольних їй територіях.

Європа не готова до компромісу

Європейські країни, які контролюють більшість заморожених активів, наразі не демонструють готовності до такого компромісу. Західні чиновники побоюються юридичних наслідків конфіскації цих коштів та можливого послаблення позицій євро як резервної валюти.

Раніше Москва називала плани використання її активів "пограбуванням" і розглядала можливість у відповідь конфіскувати кошти західних компаній у Росії.

Зазначається, після вторгнення РФ в Україну у 2022 році США, Велика Британія та ЄС заблокували російські активи, що зберігаються в міжнародних фінансових установах. У 2023 році країни G7 заявили, що активи залишатимуться замороженими, поки Росія не компенсує завдані Україні збитки.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

США наполягають, щоб ЄС продовжив санкції щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться замороженими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.

А 26 липня Європейський союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.