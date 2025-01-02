У 2024 році до бюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів

У 2024 році одним із ключових досягнень Міністерства юстиції стало стягнення 2,5 мільярда гривень російських активів до бюджету України.

Про це інформує Урядовий портал.

Основні результати роботи

Упродовж року було задокументовано тисячі воєнних злочинів, що допомогло створити важливу доказову базу для міжнародних судів і сприяло притягненню до відповідальності винних у порушенні міжнародного права.

Міністерство юстиції розробило та впровадило вебпортал "Єдиний національний портал для збору фактів порушень прав людини", що дозволяє громадянам та правозахисним організаціям подавати дані про порушення прав людини, що сталися під час війни.

Розпочалася робота над створенням спеціального реєстру для захисту прав депортованих дітей. Цей реєстр буде сприяти ідентифікації, реєстрації та захисту прав дітей, які стали жертвами депортації в умовах війни, а також допоможе у наданні їм допомоги.

Стартував прийом заяв до реєстру збитків, який дозволяє громадянам і підприємствам подавати інформацію про пошкоджене майно, втрату житла, вимушене переселення, а також смерть чи зникнення близьких.

Окрім цього, провдена робота щодо протидії рейдерству. Також Україна стала учасником Міжнародного кримінального суду.

Раніше повідомлялось, що США нададуть Україні $15 млрд для підтримки соціальних та гуманітарних видатків. Кошти будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Додамо, у грудні 2024 року Україна отримала понад $9,2 млрд зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.