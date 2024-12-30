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США нададуть Україні $15 млрд із доходів від заморожених російських активів

США нададуть Україні $15 млрд із доходів від заморожених російських активів
Денис Шмигаль. Джерело фото: телеграм-канал політика

США нададуть Україні $15 млрд для підтримки соціальних та гуманітарних видатків. Кошти будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі

Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк, уточнює прем'єр. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 млрд за ініціативою G7.

За даними українського міністерства фінансів, кошти від США в межах PEACE in Ukraine буде спрямовано на:

  • виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців; 
  • допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми (при вагітності і пологах, при народженні, при усиновленні, самотнім матерям).

Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE)" є головним фінансовим інструментом Світового банку для України, який дозволив іншим міжнародним донорам об'єднати свої зусилля задля надання підтримки. Проєкт надає допомогу у виплаті пенсій людям похилого віку, грантів внутрішньо переміщеним особам, заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій. Світовий банк запровадив низку механізмів, призначених для моніторингу надання послуг і перевірки щодо шахрайства та корупції. Кошти перераховуються Уряду України після того, як Світовий банк отримає належне підтвердження прийнятних витрат.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Україна отримала понад $9,2 млрд зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.

Основними донорами в грудні стали:

  • Європейський Союз: понад 4,25 млрд доларів (4,1 млрд євро);
  • Японія: більше ніж 1,95 млрд доларів;
  • США: понад 1,45 млрд доларів;
  • МВФ: майже 1,1 млрд доларів;
  • Велика Британія: близько 0,5 млрд доларів.
Автор:
Олексій Козаченко