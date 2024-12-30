У 2024 році сума надходжень від приватизації досягла рекордних 12 мільярдів гривень

Міністерство економіки України оголосило 2024 рік рекордним за результатами приватизації. Надходження від продажу державних активів склали майже 12 мільярдів гривень, що втричі перевищує початковий план.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю LIGA.net.

"2024 рік став рекордним як за надходженнями від приватизації, так і за масштабністю об'єктів, які продала держава. Ми змогли знайти нових власників для готелю "Україна", Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, першого підсанкційного активу — заводу "Аерок". Сума загальних надходжень від приватизації, як великої, так і малої, сягнула майже 12 млрд грн. Це втричі більше, аніж ми планували на початку 2024 року", – зазначила Свириденко.

Конфісковані активи і подальші плани приватизації

Серед проданих активів особливе місце посів завод "Аерок" — перший підсанкційний актив, конфіскований у російських власників. Його продаж приніс майже 2 мільярди гривень, які будуть спрямовані у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Міністерство економіки планує продовжувати приватизацію, зокрема об'єктів, які були конфісковані у російських власників. Серед потенційних об'єктів на продаж — Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, торговельно-розважальний центр Ocean Plaza у Києві та підприємство "Мотордеталь-Конотоп".

За словами Свириденко, приватизація є частиною нової політики державної власності, яка передбачає скорочення кількості державних підприємств до 100.

"Роками Росія встановлювала контроль над стратегічними підприємствами, використовуючи їх у власних інтересах. Це неприпустимо, особливо у час війни. Ключове завдання для українського уряду – зберегти роботу цих підприємств, але змінити власників, а також зберегти робочі місця та залучити інвестиції", – підкреслила міністерка.

Додамо, з січня 2019 року до жовтня 2024 року українські муніципалітети могли втратити приблизно 552 млн грн через застосування орендарями права викупу для приватизації комунального майна.