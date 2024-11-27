Через неконкурентну приватизацію міста недоотримали пів мільярда гривень - дослідження

З січня 2019 року до жовтня 2024 року українські муніципалітети могли втратити приблизно 552 млн грн через застосування орендарями права викупу для приватизації комунального майна.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це свідчать результати дослідження Transparency International Ukraine.

Зазначається, що профільне законодавство передбачає можливість приватизувати орендоване комунальне майно шляхом викупу його орендарем:

без аукціону;

за ціною, визначеною за результатами оцінки;

якщо орендар здійснив невід'ємні поліпшення орендованого майна (наприклад, реставрацію або перепланування) у розмірі не менш як 25% його ринкової вартості.

Як зауважують аналітики, протягом шести років понад третину усіх приватизованих об’єктів комунальної власності придбали саме у такий спосіб.

Водночас сума ціни продажу таких об'єктів склала лише трохи більше чверті (1,23 млрд грн) від загальної вартості усіх приватизованих об'єктів (4,77 млрд грн).

У середньому у містах, де застосовували обидва механізми, вартість об'єктів, придбаних на конкурентних засадах, перевищувала ціну продажу об'єктів, приватизованих шляхом викупу, на 45%. Відповідно бюджети міст, які застосовували механізм викупу, за майже 6 років могли втратити загалом приблизно 552 млн грн.

"Оскільки економічний ефект від застосування механізму викупу є суттєво нижчим у порівнянні з приватизацією об'єктів на конкурентних засадах доцільно внести зміни до законодавства та виключити право орендаря на викуп майна у позаконкурентний спосіб. Альтернативою може стати аукціон із застосуванням переважного права орендаря на придбання майна за найвищою ціною, яка була запропонована під час аукціону. Таку практику вже застосовують в окремих сферах, зокрема земельних торгах", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що відповідний механізм приватизації покликаний втілити законопроєкт №12230, який передбачає забезпечення ефективнішого управління комунальним майном.