Фонд держмайна анонсував аукціон з продажу машинобудівного заводу "Оризон"

На 25 листопада 2024 року Фонд держмайна України (ФДМУ) запланував проведення онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Машинобудівний завод "Оризон". Реєстрація на участь у торгах триватиме до 24 листопада 20:00.

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Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що стартова ціна за право власності на об’єкт приватизації становить 1 674 058 гривень.

Що відомо про завод "Оризон"

Машинобудівний завод "Оризон" знаходиться у м. Сміла Черкаської області, за адресою: вул. Саражі Євгена (Мазура), 24. Загальна площа нерухомості становить 45531,2 м².

На сьогодні завод є недіючим підприємством.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

"Тож, завод чудово може бути використаний новим власником для релокації бізнесу або перепрофілювання (brown fields)", - йдеться в повідомленні ФДМУ.

Що входить до складу майна заводу "Оризон"

У Фонді держмайна повідомляють, що до складу нерухомого майна об’єкта приватизації входять 10 будівель, здебільшого це приміщення корпусів. При цьому речові права на земельні ділянки в межах м. Сміла та колишнього Смілянського району за ДП "Машинобудівний завод «Оризон" не зареєстровані. Рухоме майно та транспортні засоби також відсутні.

Окрім цього, за державним підприємством обліковуються об’єкти державної власності, що не підлягають приватизації, а саме: два сховища загальною площею 788,6 кв. м і 844,6 кв. м.

За умовами продажу об'єкта приватизації, покупець ЄМК ДП "Машинобудівний завод "Оризон" зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити протягом шести місяців погашення боргів підприємства та не допустити звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу. Додамо, що станом на 30.09.2024 середньооблікова чисельність працівників складає 1 особу.

Детальну інформацію щодо об'єкту приватизації можна отримати за посиланням.