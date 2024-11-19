Фонд госимущества анонсировал аукцион по продаже машиностроительного завода "Оризон"

На 25 ноября 2024 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) запланировал проведение онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Машиностроительный завод "Оризон". Регистрация на участие в торгах продлится до 24 ноября 20:00.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что стартовая цена за право собственности на объект приватизации составляет 1 674 058 гривен.

Что известно о заводе "Оризон"

Машиностроительный завод "Оризон" находится в г. Смела Черкасской области, по адресу ул. Саражи Евгения (Мазура), 24. Общая площадь недвижимости составляет 45 531,2 м².

На сегодняшний день завод является недействующим предприятием.

Основным видом деятельности, согласно Уставу, являются: производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации.

"Поэтому завод прекрасно может быть использован новым собственником для релокации бизнеса или перепрофилирования (brown fields)", — говорится в сообщении ФГИУ.

Что входит в состав имущества завода "Оризон"

В Фонде госимущества сообщают, что в состав недвижимого имущества объекта приватизации входят 10 зданий, в основном это помещение корпусов. При этом вещевые права на земельные участки в пределах г. Смела и бывшего Смелянского района за ГП "Машиностроительный завод "Оризон" не зарегистрированы. Движимое имущество и транспортные средства также отсутствуют.

Кроме этого, за государственным предприятием числятся не подлежащие приватизации объекты государственной собственности, а именно: два хранилища общей площадью 788,6 кв. м и 844,6 кв. м.

По условиям продажи объекта приватизации, покупатель ЕМК ГП "Машиностроительный завод "Оризон" обязан от даты перехода права собственности обеспечить в течение шести месяцев погашение долгов предприятия и не допустить увольнения работников по инициативе покупателя или уполномоченного им органа. Добавим, что по состоянию на 30.09.2024 среднесписочная численность работников составляет 1 человек.

Подробную информацию об объекте приватизации можно получить по ссылке.