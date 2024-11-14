Фонд госимущества хочет продать долю Shell: почему это будет тяжело сделать

Фонд госимущества официально стал совладельцем сети АЗС Shell в Украине и планирует выставить свою долю на продажу. По оценке самой компании Shell с 2007 года в украинскую сеть АЗС было инвестировано более 460 млн долларов. Однако эксперты оценивают бизнес в скромные $15-20 млн. Почему этот актив стоит гораздо меньше инвестиций?

Долю в сети АЗС Фонд госимущества получил в управление еще в апреле после того, как суд конфисковал ее по иску Министерства юстиции. Поводом для этого стала связь сети с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым. После того как ФГИ получил в управление долю в сети АЗС в фонде впервые заговорили о намерении продать ее на открытом аукционе. При этом в глобальной сети Shell не согласны с решением о национализации и продолжают судиться за этот актив.

Сеть Shell в Украине насчитывает 131 АЗС. Ею управляет компания "Альянс Холдинг", созданная в 2007 году, как совместное предприятие между глобальной компанией Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Украинская компания "Альянс Холдинг" принадлежит нидерландской Cicerone Holding, и основное противоречие в судах возникло в отношении того, кто является владельцем этой компании. По утверждению Министерства юстиции и решению украинских судов, российский олигарх Худайнатов владеет 100% акций LLC Independent Petroleum Company-Holdings, полностью владеющей компанией, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Последняя полностью владеет компанией Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited является владельцем 100% Geltome Ltd, полностью владеющей компанией Sauthonia Holdings Ltd, а является владельцем 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd является владельцем 49% акций Cicerone Holding. Владение российским олигархом доли в компании, которая косвенно управляет сетью АЗС в Украине и послужила основанием для ареста активов. В Shell отрицают, что сейчас Худайнатов владеет этим активом. В 2022 году Shell выкупила долю партнера, но не публиковала никаких сообщений на этот счет, поскольку "не видела в этом необходимости". Согласно решению Палаты по предпринимательству Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51%. до 71,03%, а другого акционера, представленного упомянутой мальтийской Todwick Holdings, упала с 49% до 28,97%. А 21 июня уже 2023 суд позволил выпустить для Shell еще 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%. Позиции сторон по делу вокруг сети АЗС Shell в Украине (Приховати)

В ответ на запрос Delo.ua в пресс-службе ФГИ сообщили, что по состоянию на 12 ноября предприятие все еще готовит пакет документов, чтобы включить конфискованный "Альянс Холдинг" в перечень объектов приватизации и определить его стартовую цену.

Сколько стоит конфискованная доля сети АЗС

В Фонде госимущества отметили, что во время военного положения оценка объекта приватизации не осуществляется. А стартовая цена такого объекта устанавливается на уровне номинальной стоимости пакета акций, на уровне балансовой стоимости бизнеса пропорционально размеру пакета акций.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что каждую из АЗС сети можно оценивать в пределах $800 тыс. — 1 млн. Таким образом, стоимость всех АЗС компании может составлять $104-131 млн. При этом Кую отмечает, что как готовый бизнес "Альянс-Холдинг" не представляет ценности.

Как бизнес сеть АЗС Shell сейчас ничего не стоит. Если покупать эту компанию без вывески Shell, это будет ни о чем, а под брендом никто работать не даст. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

По оценке аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко строительство новой АЗС "с нуля" в Украине может стоить от $100 тыс. до $1 млн, тогда как цена уже имеющейся заправки в хорошем месте и в хорошем состоянии может составлять от $500 тыс.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital говорит, что компания "Альянс-холдинг" по оптимистическому сценарию исходя из стоимости ее активов может стоить в пределах $15-20 млн. Однако если брать за расчет финансовый результат, компанию можно оценивать еще дешевле.

Исходя из стоимости активов по оптимистическому сценарию "Альянс-Холдинг" обойдется в $15-20 млн. Но это исходя из того, что Shell будет помогать партнерам, потому что сейчас финансовое состояние компании не очень хорошее. Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital

Удастся ли продать компанию

Опрошенные эксперты и участники рынка сомневаются, что конфискованную часть сети АЗС удастся быстро продать. Главная проблема — позиция глобальной компании Shell, которая продолжит судиться за актив в международных судах и настаивать на том, что выкупила сомнительную долю еще в 2022 году.

По словам Сиренко, еще одной проблемой для потенциального покупателя станет то, что ФГИУ продает миноритарную долю бизнеса, в то время как контрольный пакет остается у глобальной компании.

Входить в судьбу с иностранными акционерами вряд ли кто-нибудь захочет. Принимать решение решений по ценам, поставкам горючего, маркетингу будет старший партнер. Я думаю, что ФГИ останется пассивным акционером до тех пор, пока Shell не решит выйти из этого бизнеса Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

С этим согласен и Куюн. По его словам, судебные дела вокруг сети АЗС могут отпугнуть серьезных инвесторов, тогда как непрофильного инвестора отпугивает наличие старшего партнера. К тому же, прозрачные процедуры и принципы корпоративного управления в глобальной компании отличаются от реалий, которые сформировались на украинском топливном рынке.

Сеть АЗС Shell является частью крупной международной компании, имеющей свои стандарты и процедуры. Она не "химичит" с уплатой налогов или разрешительной документацией. Делает все по букве закона. Это делает ее фактически неконкурентоспособной, особенно на таком конкурентном рынке, как в Украине. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Таким образом, ФГИУ получило в управление достаточно спорный актив. В отличие от других кейсов национализации, оспаривать действия украинского правительства стараются не подсанкционные российские олигархи или украинские коллаборационисты, а международная компания с вполне приличной репутацией. Владея миноритарным пакетом ФГИУ не будет иметь рычагов влияния на политику компании. Поэтому передать сеть АЗС в управление "Укрнефти" или продать АЗС непрофильному инвестору не получится. Оптимальным для Фонда госимущества сценарием было бы продать конфискованную долю глобальной Shell. Однако вряд ли компания захочет платить за активы, по ее утверждению и так принадлежащие ей.