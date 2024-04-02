Дело о национализации АЗС Shell: Апелляционная палата ВАКС разрешила конфисковать 49% "Альянс Холдинга"

2 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", управляющего АЗС Shell.

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Об этом сообщила прессслужба Высшего антикоррупционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "Альянс Ойл Украина". Вместе с тем, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины, постановив взыскать в доход государства 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", - сообщении.

Определено, что это решение должно быть выполнено путем регистрации изменений в долях уставного капитала: 49% - по Украине, 51% - за компанией Shell, которая должна обратиться к государственному регистратору.

"Альянс Холдинг" владеет сетью автозаправочных станций Shell в Украине (она насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Формально ООО "Альянс Холдинг", как свидетельствуют данные из госреестра юрлиц, на 100% принадлежит упомянутой нидерландской Cicerone Holding, контрольный пакет акций которой уже владеет Shell.

Напомним, что Министерство юстиции подало иск в ВАКС еще 4 октября 2023 года. 26 января ВАКС частично удовлетворил требования Министерства юстиции по конфискации активов россиянина Эдуарда Худайнатова в пользу государства. Тогда суд поддержал изъятие 100% у ООО "НК Альянс-Украина", но отклонил запрос на конфискацию 49% ООО "Альянс Холдинг".

В Shell уверяют, что владеют 97% акциями

В то же время в Shell настаивают на том, что данные о владении ею 51% "Альянс Холдинга" через Cicerone неактуальны, поскольку после начала полномасштабной войны последняя выпустила для Shell огромное количество новых акций, вследствие чего ее доля увеличилась аж до 97,44%.



"Shell управляет своим ритейл-бизнесом в Украине через совместную холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. В настоящее время Shell владеет 97,44% акций этой компании. Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу. Такие действия были необходимы для обеспечения дальнейшего функционирования бизнеса", - отметили в компании.

Так, по решения Палаты по вопросам предпринимательства Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года, Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51% до 71, 03%, а другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (с которой и связывают Худайнатова), – упала с 49% до 28,97%.

21 июня 2023 г. указанная судебная палата позволила выпустить для Shell еще сразу 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.

Кто такой Худайнатов

Худайнатов работал в первой президентской предвыборной кампании Путина в 2000 году. Он руководил ею в Тюменской области, где с 1997 года являлся депутатом областной думы.

Он является доверенным лицом Владимира Путина и известен, в частности тем, что именно на него были записаны яхты Amadea олигарха Сулеймана Керимова и "Шехерезада" российского диктатора Путина .

Худайнатов является владельцем российского ОАО "Независимая нефтегазовая компания" и бывшим первым вице-президентом, заместителем председателя правления и членом совета директоров российской нефтяной компании "Роснефть".

Отметим, что санкции против Худайнатова Украина была введена 19 октября 2022 года. Кроме того, с 14 марта этого года он находится под санкциями Европейского союза, с 19 мая – Канады, а еще с 10 июня 2022 года – Швейцарии.