Справа про націоналізацію АЗС Shell: Апеляційна палата ВАКС дозволила конфіскувати 49% "Альянс Холдингу"

2 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова у вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

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Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

"За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу ТОВ "Альянс Ойл Україна". Водночас, Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України, постановивши стягнути в дохід держави 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", - йдеться в повідомленні.

Визначено, що це рішення має бути виконано шляхом реєстрації змін у частках статутного капіталу: 49% - за Україною, 51% - за компанією Shell, яка має для цього має звернутися до державного реєстратора.

"Альянс Холдинг" володіє мережею автозаправних станцій Shell в Україні (вона нараховує 131 АЗС). Компанію було створено 2007 року як спільне підприємство між Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Формально ТОВ "Альянс Холдинг", як свідчать дані з держреєстру юросіб, на 100% належить нідерландській Cicerone Holding, контрольний пакет акцій якої вже володіє Shell.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало позов до ВАКС ще 4 жовтня 2023 року. 26 січня ВАКС частково задовольнив вимоги Міністерства юстиції щодо конфіскації активів росіянина Едуарда Худайнатова на користь держави. Тоді суд підтримав вилучення 100% в ТОВ "НК Альянс-Україна", але відхилив запит на конфіскацію 49% ТОВ “Альянс Холдинг”.

У Shell запевняють, що володіють 97% акціями

Натомість у Shell наполягають на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" через Cicerone є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни остання випустила для Shell величезну кількість нових акцій, через що її частка збільшилася аж до 97,44%.



"Shell керує своїм ритейл-бізнесом в Україні через спільну холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Наразі Shell володіє 97,44% акцій цієї компанії. Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу. Такі дії були необхідні, щоб забезпечити подальше функціонування бізнесу", - зазначили у компанії.

Так, за рішеннням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), - впала з 49% до 28,97%.

21 червня 2023 року зазначена судова палата дозволила випустити для Shell ще відразу 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.

Хто такий Худайнатов

Худайнатов працював у першій президентській передвиборчій кампанії Путіна у 2000 році. Він керував нею у Тюменській області, де з 1997 року був депутатом обласної думи.

Він є довіреною особою Володимира Путіна і відомий, зокрема, тим, що саме на нього були записані яхти Amadea олігарха Сулеймана Керімова та "Шехерезада" російського диктатора Путіна.

Худайнатов є власником російського ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віце-президентом, заступником голови правління й членом ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

Зазначимо, що санкції проти Худайнатова Україна запровадила 19 жовтня 2022 року. Крім того, з 14 березня цього року він знаходиться під санкціями Європейського союзу, з 19 травня - Канади, а ще з 10 червня 2022 року - Швейцарії.