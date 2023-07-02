Shell продовжує торгувати російським газом попри обіцянку покинути ринок

Нафтогазова компанія Shell все ще торгує російським газом попри те, що минулого року пообіцяла вийти з російського енергетичного ринку. Там заявляють, що угоди були результатом довгострокових договірних зобов’язань і не порушують закони чи санкції.

Про це пише BBC

Відповідно до аналізу групи Global Witness, у 2022 році компанія брала участь у майже восьмій частині російського експорту морського газу. У минулому році на частку Shell припадало 12% російської морської торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ), і того року вона входила до п’ятірки найбільших трейдерів ЗПГ російського походження.

Нещодавно танкер, здатний перевозити понад 160 тис кубічних метрів ЗПГ, вийшов із порту Сабетта на півострові Ямал на крайній півночі Росії.

Цей вантаж був придбаний компанією Shell перед тим, як відправитися в кінцевий пункт призначення – Гонконг.

Згідно з даними бази даних Kpler, проаналізованих Global Witness, це один із восьми вантажів ЗПГ, які Shell закупив у Ямалу цього року.

У березні 2022 року, протягом кількох тижнів після вторгнення в Україну, Shell вибачилася за купівлю російської нафти та заявила, що має намір відмовитися від російської нафти та газу.

Компанія заявила, що припинить купувати російську нафту, продасть свої СТО та інші підприємства в Росії, що вона й зробила. Вона також припинила співпрацю з державним енергетичним гігантом "Газпромом".

Згадно з повідомленням, Shell раніше була міноритарним інвестором у сахалінському газовому проекті, але відмовилася від цієї претензії у вересні минулого року після того, як російський уряд передав свої акції місцевому бізнесу, і з тих пір не брала газ із Сахаліну. Проте вона все ще виконує контракт із російською ЗПГ-компанією "Новатек", якай зобов’язує Shell купувати 900 000 тонн на рік на Ямалі до 2030-х років.

Новатек є другою за величиною газовою компанією Росії, і податки, які вона сплачує, є значним внеском до бюджету російського уряду.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в листі до генерального директора фірми Ваеля Савана закликав Shell пожертвувати Україні понад 1 млрд від потенційного продажу активів фірми в Росії.

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