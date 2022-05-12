20 компаній відкрили рахунки в "Газпромбанку" для розрахунку за газ "у рублях", - Bloomberg

20 компаній відкрили рахунки в "Газпромбанку", щоб розраховуватися за газ за схемою, яку раніше запропонував російський Президент Путін. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела, близькі до Газпрому.

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Видання з посиланням на джерело пише, що двадцять європейських компаній відкрили рахунки, а ще 14 клієнтів запросили документи, необхідні для їх відкриття. При цьому джерело відмовилося назвати компанії.

"Європейські покупці протягом кількох тижнів намагалися зрозуміти, як вони можуть виконати розпорядження Путіна платити за російський газ у рублях з 1 квітня і не потрапити у суперечність із санкціями Європейського Союзу, запровадженими у зв'язку із вторгненням Путіна в Україну. За новим механізмом клієнти мають відкрити два рахунки: в іноземній валюті та в рублях у Газпромбанку. Після відмови Польщі та Болгарії від цих умов ПАТ «Газпром» наприкінці квітня припинило подачу їм газу», - пише Bloomberg.

Джерело, близьке до "Газпрому", також сказало виданню, що нинішні умови означають, що угода фактично завершується після оплати покупцем іноземної валюти "Газпромбанку", оскільки наступна конвертація в рублі відбувається автоматично і не вимагає участі Центрального банку Росії, який перебуває під санкціями ЄС .

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив у середу, що компанії зможуть платити за газ у рублях, не порушуючи обмежень.

"Більшість імпортерів газу вже відкрили рахунки в рублях у "Газпромі", - сказав він на прес-конференції. Він сказав, що найбільший імпортер газу Німеччини вже заплатив у рублях. Як і Італія, Німеччина є великим споживачем російського газу".

Джерело, близьке до "Газпрому", сказало, що поки що тільки чотири покупці заплатили за газ у рублях. За його словами, платежі від інших покупців мають бути здійснені наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, раніше "Газпром" написав своїм європейським клієнтам листи, в яких запевнив їх у тому, що вони нібито "можуть продовжувати платити за газ карбованцями, не порушуючи санкції".

При цьому Росія, за допомогою своїх дипломатів, намагається завадити Євросоюзу знайти альтернативні джерела газу.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.