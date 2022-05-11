Россия пытается помешать Европе найти альтернативные источники газа, - The Guardian

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Алжир поскольку Европа пытается обеспечить себе дополнительные источники газа. Об этом пишет The Guardian.

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Италия, Испания и другие страны-члены Европейского Союза обратили внимание на Алжир, стремясь сократить свою зависимость от российской нефти и газа.

По данным Associated Press,Алжир является крупным поставщиком газа в Европу, обеспечивая 11% ее импорта по сравнению с 47% из России.

Однако Алжир неоднократно подчеркивал, что у него нет возможности удовлетворить такой спрос в краткосрочной перспективе.

"Мы очень ценим взвешенную, объективную и взвешенную позицию Алжира по украинскому вопросу", — сказал Лавров журналистам после встречи со своим коллегой Рамтаном Ламамрой и президентом Абдельмаджидом Теббуном.

Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Algerian Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad @Lamamra_dz #RussiaAlgeria #RussiaAfrica pic.twitter.com/jUb0o8anMS — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 10, 2022

Отвечая на вопрос о поставках газа из Алжира, Лавров сказал, что Россия, Алжир и другие экспортеры газа считают, что мы должны считать уже достигнутые договоренности.

Лавров добавил, что стороны обсудили "укрепление военно-технического сотрудничества".

Напомним, Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

Отметим, что ежедневные продажи природного газа ПАО "Газпром" на ключевые зарубежные рынки упали в апреле до самого низкого уровня за три месяца, поскольку потребители переключились на более дешевые поставки на спотовом рынке в условиях мягкой погоды и поставок СПГ.