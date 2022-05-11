Росія намагається завадити Європі знайти альтернативні джерела газу, - The Guardian

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Алжир, оскільки Європа намагається забезпечити собі додаткові джерела газу. Про це пише The Guardian.

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Італія, Іспанія та інші країни-члени Європейського Союзу звернули увагу на Алжир, прагнучи скоротити свою залежність від російської нафти та газу.

За даними Associated Press, Алжир є великим постачальником газу до Європи, забезпечуючи 11% його імпорту порівняно з 47% із Росії.

Проте Алжир неодноразово наголошував, що він не має можливості задовольнити такий попит у короткостроковій перспективі.

"Ми дуже цінуємо виважену, об'єктивну і виважену позицію Алжиру щодо українського питання", - сказав Лавров журналістам після зустрічі зі своїм колегою Рамтаном Ламамрою та президентом Абдельмаджідом Теббуном.

Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Algerian Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad @Lamamra_dz #RussiaAlgeria #RussiaAfrica pic.twitter.com/jUb0o8anMS — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 10, 2022

Відповідаючи на запитання щодо постачання газу з Алжиру, Лавров сказав, що Росія, Алжир та інші експортери газу вважають, що ми маємо вважати вже досягнуті домовленості.

Лавров додав, що сторони обговорили "зміцнення військово-технічного співробітництва".

Нагадаємо, Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

Зазначимо, що щоденні продажі природного газу ПАТ "Газпром" на ключові закордонні ринки впали у квітні до найнижчого рівня за три місяці, оскільки споживачі переключилися на дешевші поставки на спотовому ринку в умовах м'якої погоди та постачання ЗПГ.