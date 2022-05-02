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Энергетика
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Экспорт "Газпрома" упал до минимума, поскольку потребители покупают газ на спотовом рынке

Экспорт "Газпрома" упал до минимума, поскольку потребители покупают газ на спотовом рынке

Экспорт российского газового монополиста компании “Газпром” упал до самого низкого значения с января, так как потребители в Европе начали покупать газ на спотовом рынке. Об этом пишет Bloomberg.

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"Ежедневные продажи природного газа ПАО "Газпром" на ключевые зарубежные рынки упали в апреле до самого низкого уровня за три месяца, поскольку потребители переключились на более дешевые поставки на спотовом рынке в условиях мягкой погоды и поставок СПГ", — сообщает издание.

Европа импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой из-за сниженного спроса в Азии и постепенно отказывается от газа из России. Из-за рекордных поставок СПГ, а также из-за теплой погоды клиенты "Газпрома" в Европе начали бронировать меньшие объемы поставок и переходить на сжиженный газ.

Согласно расчетам Bloomberg, "Газпром" в апреле экспортировал в страны ЕС в среднем 387 млн ​​кубометров в день, что на 22% меньше, чем в марте. 50,1 млрд кубометров газа, отгруженных за первые четыре месяца года, сократились почти на 27% по сравнению с прошлым годом.

"Газпром" не предоставляет подробной информации об экспорте по странам, что затрудняет оценку потоков в Турцию и большую часть Европы, которые являются ключевым рынком для его зарубежных поставок. Согласно данным "Газпрома", ежедневные российские поставки на границу с европейскими странами в период с 1 по 26 апреля составили в среднем 298 млн кубометров, что почти на 18% меньше, чем в марте.

Падение потоков "также связано с меньшим спросом на газ весной, и уже началась закачка в хранилища, что уменьшило некоторую нервозность рынка", сказал Цзунцян Луо, аналитик Rystad Energy.

Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" выросли почти на 60% в январе-апреле, сообщил производитель, не уточнив объемы поставок.

Несмотря на недавнее прекращение поставок, Польша покупает российский газ через реверсные потоки из Германии, заявил в четверг представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, реверсные потоки в Польшу по линии "Ямал-Европа" составляют около 30 млн кубометров в сутки, что практически соответствует объемам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

Суточная добыча "Газпрома" в апреле составила в среднем 1,347 млрд кубометров, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем месяце, согласно подсчетам Bloomberg. С начала 2022 года компания прокачала 175,4 млрд кубометров природного газа, что на 2,5% меньше, чем год назад.

Напомним, Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями.

В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.

Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

Автор:
Степан Крьока