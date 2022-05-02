Экспорт "Газпрома" упал до минимума, поскольку потребители покупают газ на спотовом рынке

Экспорт российского газового монополиста компании “Газпром” упал до самого низкого значения с января, так как потребители в Европе начали покупать газ на спотовом рынке. Об этом пишет Bloomberg.

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"Ежедневные продажи природного газа ПАО "Газпром" на ключевые зарубежные рынки упали в апреле до самого низкого уровня за три месяца, поскольку потребители переключились на более дешевые поставки на спотовом рынке в условиях мягкой погоды и поставок СПГ", — сообщает издание.

Европа импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой из-за сниженного спроса в Азии и постепенно отказывается от газа из России. Из-за рекордных поставок СПГ, а также из-за теплой погоды клиенты "Газпрома" в Европе начали бронировать меньшие объемы поставок и переходить на сжиженный газ.

Согласно расчетам Bloomberg, "Газпром" в апреле экспортировал в страны ЕС в среднем 387 млн ​​кубометров в день, что на 22% меньше, чем в марте. 50,1 млрд кубометров газа, отгруженных за первые четыре месяца года, сократились почти на 27% по сравнению с прошлым годом.

"Газпром" не предоставляет подробной информации об экспорте по странам, что затрудняет оценку потоков в Турцию и большую часть Европы, которые являются ключевым рынком для его зарубежных поставок. Согласно данным "Газпрома", ежедневные российские поставки на границу с европейскими странами в период с 1 по 26 апреля составили в среднем 298 млн кубометров, что почти на 18% меньше, чем в марте.

Падение потоков "также связано с меньшим спросом на газ весной, и уже началась закачка в хранилища, что уменьшило некоторую нервозность рынка", сказал Цзунцян Луо, аналитик Rystad Energy.

Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" выросли почти на 60% в январе-апреле, сообщил производитель, не уточнив объемы поставок.

Несмотря на недавнее прекращение поставок, Польша покупает российский газ через реверсные потоки из Германии, заявил в четверг представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, реверсные потоки в Польшу по линии "Ямал-Европа" составляют около 30 млн кубометров в сутки, что практически соответствует объемам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

Суточная добыча "Газпрома" в апреле составила в среднем 1,347 млрд кубометров, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем месяце, согласно подсчетам Bloomberg. С начала 2022 года компания прокачала 175,4 млрд кубометров природного газа, что на 2,5% меньше, чем год назад.

Напомним, Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями.

В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.

Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.