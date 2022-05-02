Експорт "Газпрому" впав до мінімуму, оскільки споживачі купують газ на спотовому ринку

Експорт російського газового монополіста компанії "Газпром" впав до найнижчого значення з січня, оскільки споживачі в Європі почали купувати газ на спотовому ринку. Про це пише Bloomberg.

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"Щоденні продажі природного газу ПАТ "Газпром" на ключові закордонні ринки впали у квітні до найнижчого рівня за три місяці, оскільки споживачі переключилися на дешевші поставки на спотовому ринку в умовах м'якої погоди та постачання ЗПГ", — повідомляє видання.

Європа імпортує рекордні обсяги зрідженого природного газу зі знижкою через знижений попит в Азії і поступово відмовляється від газу з Росії. Через рекордні поставки ЗПГ, а також через теплу погоду клієнти "Газпрому" в Європі почали бронювати менші обсяги поставок і переходити на скраплений газ.

Згідно з розрахунками Bloomberg, "Газпром" у квітні експортував до країн ЄС у середньому 387 млн ​​кубометрів на день, що на 22% менше, ніж у березні. 50,1 млрд кубометрів газу, відвантажених за перші чотири місяці року, скоротилися майже на 27% порівняно з минулим роком.

"Газпром" не надає детальної інформації про експорт по країнах, що ускладнює оцінку потоків до Туреччини та більшій частини Європи, які є ключовим ринком для його закордонних постачань. За даними "Газпрому", щоденні російські поставки на кордон з європейськими країнами в період з 1 по 26 квітня склали в середньому 298 млн кубометрів, що майже на 18% менше, ніж у березні.

Падіння потоків "також пов'язане з меншим попитом на газ навесні, і вже почалося закачування до сховищ, що зменшило деяку нервозність ринку", сказав Цзунцян Луо, аналітик Rystad Energy.

Постачання "Газпрому" до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" зросло майже на 60% у січні-квітні, повідомив виробник, не уточнивши обсяги поставок.

Незважаючи на недавнє припинення постачання, Польща купує російський газ через реверсні потоки з Німеччини, заявив у четвер представник "Газпрому" Сергій Купріянов. За його словами, реверсні потоки до Польщі по лінії "Ямал-Європа" становлять близько 30 млн кубометрів на добу, що практично відповідає обсягам за контрактом з "Газпром експортом" у попередні дні.

Добовий видобуток "Газпрому" у квітні склав у середньому 1,347 млрд кубометрів, що на 8,5% менше, ніж у попередньому місяці, згідно з підрахунками Bloomberg. З початку 2022 року компанія прокачала 175,4 млрд кубометрів природного газу, що на 2,5% менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями.

Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.

Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.